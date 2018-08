Dit weekend kunsthappening 'Mon Mol Martre mét Foodcorner' 02 augustus 2018

02u40 0 Mol Op 4 en 5 augustus is iedereen welkom op de kunsthappening 'Mol Mol Martre mét Foodcorner'. Maar liefst 160 artiesten tonen er 'live' hun kunsten. Nieuw dit jaar is de foodcorner op parking Sint-Pieter waar je bij enkele foodtrucks terecht kan voor een hapje en een drankje.

Op zaterdag ben je welkom tussen 14 en 19 uur en op zondag tussen 12 en 18 uur. De toegang is gratis.





Het traject start aan de Markt, langs parking Sint-Pieter, het park Moldersbok en loopt verder via de Wandelweg langs de oevers van de Nete tot aan de Kersenlaan.





Muziek

Op verschillende plaatsen op het traject spelen muzikanten een deuntje en zie je kunstenaars in de meest uiteenlopende genres aan het werk. Houd er rekening mee dat je tijdens de activiteit niet kan fietsen langs de Nete. Deze weg wordt volledig ingenomen door deelnemende artiesten met hun kraampjes. Je kan je fiets kwijt in de fietsparking aan 't Getouw of op de Markt tussen de kerk en de dienst toerisme.





Randparking

Kom je toch met de wagen, dan parkeer je best op parking 't Getouw in de Molenhoekstraat of op het Rondplein (zondag pas na de dierenmarkt om 13.30 uur). Hier geldt betalend parkeren op zaterdag van 9 tot 18 uur, met een maximum van vier uur. Op zondag hoef je hier geen ticket te nemen.





Je kan je auto ook gratis kwijt op de randparking in de Rivierstraat. (WDH