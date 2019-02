Dimitri Bontinck schuldig aan partnergeweld: hij beet zijn vriendin in het gezicht Jef Van Nooten

26 februari 2019

16u13 0 Mol Dimitri Bontinck, vader van ex-Syriëstrijder Jejoen Bontinck, is door de rechtbank in Turnhout schuldig bevonden aan partnergeweld. Hij gaf zijn vriendin in mei vorig jaar een pak rammel. Tijdens de ruzie beet hij ook in haar neus.

Het partnergeweld deed zich voor in de Corbiestraat in Mol nadat ze samen naar een communiefeest waren geweest. Het geweld levert Dimitri Bontinck een autonome probatiestraf van 18 maanden op, of een vervangende gevangenisstraf van 6 maanden. Hij moet ook een boete van 400 euro betalen. Bontinck werd naast ‘slagen en verwondingen’ ook vervolgd voor het uiten van doodsbedreigingen aan zijn vriendin, maar daarvoor spreekt de rechtbank hem vrij op basis van twijfel. Ondanks de zware verwondingen bij het slachtoffer, heeft Dimitri Bontinck het partnergeweld altijd ontkend. Hij beweert dat de vrouw de verwondingen – inclusief een bijtwonde in de neus – bij zichzelf heeft toegebracht.