Dieven stelen kluis uit woning JVN

20 november 2018

Dieven hebben een kluis geroofd uit een woning aan De Ruggen in Mol. De daders zijn de woning binnen geraakt door de achterdeur te forceren. De diefstal gebeurde maandag in de loop van de dag. De daders zijn spoorloos. Over de inhoud van de kluis is niets gekend.