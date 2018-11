Dieven stelen honderden liters mazout Jef Van Nooten

28 november 2018

Dieven hebben mazout gestolen aan een woning in de Verkallenstraat in Mol. De woning is momenteel niet bewoond omwille van verbouwingswerken. De daders probeerden eerst de deur van de woning open te breken. Toen dat niet lukte, richtten ze hun aandacht op een mazouttank buiten de woning. Ze gingen aan de haal met een paar honderd liter mazout. De diefstal werd dinsdagnamiddag vastgesteld.