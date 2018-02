Dieven stelen bestelwagen en nummerplaten 23 februari 2018

Dieven hebben woensdagnacht een bestelwagen gestolen die geparkeerd stond in de Dijkstraat in Mol. De daders waren in een auto met Hongaarse nummerplaten ter plaatse gekomen. Nadat ze in Mol de bestelwagen hadden gestolen, hielden ze halt aan Nieuwe Dijk in Dessel. Daar stalen ze de nummerplaten van een wagen om in de plaats te hangen van de Hongaarse nummerplaten waarmee ze gekomen waren. De politie vermoedt dat ook die Hongaarse nummerplaten reeds gestolen waren. De daders zijn wellicht met hun eigen auto en de gestolen bestelwagen naar Nederland gevlucht. (JVN)