Dieven slaan weer toe in tankstation NA OVERVAL OP TEXACO AFGELOPEN VRIJDAG MARLIES VAN BAEL & JEF VAN NOOTEN

19 maart 2018

02u40 0 Mol Dit weekend werd Mol opnieuwgeteisterd door een overval op een tankstation. Na de overval vrijdag op tankstation Texaco was zaterdag de Total op de Turnhoutsebaan aan de beurt. Een overvaller bedreigde net voor sluitingstijd de uitbaatster en nam geld en sigaretten mee. De man kon later overmeesterd worden door klanten van het tankstation.

In het Total-tankstation op de Turnhoutsebaan in Mol werd zaterdag omstreeks 17.30 uur net voor sluitingstijd een overval gepleegd. "Een persoon uit Lier werd gearresteerd. Die persoon moet nog verhoord worden", vertelt Peter Peereboom van het parket.





Precieze details over de gearresteerde en de omstandigheden wou de politiezone Balen-Dessel-Mol niet kwijt. Wel is zeker dat de dader geld en sigaretten stal. Volgens geruchten zou de overvaller een airsoftwapen gebruikt hebben, waarna hij overmeesterd zou zijn door een klant. Kort daarna werd er ook bij fruithandel Cools binnen gedrongen, maar daar werd geen buit meegenomen.





"Slaap nog amper"

Vrijdag werd het tankstation Texaco in Ginderbroek in Mol ook al overvallen. De overvaller bedreigde de uitbaatster toen met een vuurwapen en dwong haar om de kassa leeg te maken. De buit wordt daar geschat op 2.000 tot 3.000 euro. Hoeveel die nu bedraagt, is niet duidelijk. "Getuigen hebben gezien dat deze overvaller op dezelfde manier te werk ging als bij ons", vertelt Meryem, uitbaatster van tankstation Texaco, die vrijdag bedreigd werd door een man.





Of het om dezelfde man gaat, is nog niet duidelijk. "Ik ben nog niet uitgenodigd door de politie om eventueel de dader te kunnen herkennen, maar ik hoop wel dat ze me snel gaan bellen."





Gevlucht

Meryem kan het incident niet zomaar achter zich laten. "Mijn winkel is uren dicht geweest en ik slaap nog amper, ik voel me niet meer veilig. Daarom eis ik een fikse schadevergoeding voor wat ik heb meegemaakt. Zoiets vergeet je niet meer."





Meryem bevestigt ook dat het klanten van Total waren die de overvaller achterna gelopen zijn.





"Bezoekers van Total vroegen aan de uitbaatster wat er gebeurd was, ze begon haar verhaal te vertellen en meteen daarna zijn ze de overvaller achterna gelopen", zegt ze. "De dief liep richting Mol-Sluis, de bezoekers hebben hem gevolgd en hebben hem kunnen overmeesteren. De politie heeft het daarna van hen overgenomen."





De politie onderzoekt momenteel beide zaken. "Ik hoop dat het diezelfde overvaller is, zodat hij nu achter slot en grendel zit", zegt ze.