Dieven rukken smartphones los in telecomwinkel JVN

07 februari 2019

10u21 0

Drie verdachten hebben woensdagnamiddag een winkeldiefstal gepleegd in een telecomwinkel in de Graaf de Broquevillestraat in Mol. Het drietal stapte rond 13.30 uur de winkel winnen. Nadat ze even in de winkel hadden rond gehangen, trokken ze met geweld enkele smartphones los van de kabels waarmee ze beveiligd waren. Ze vluchtten met hun buit weg in een lichtgrijze Mercedes. Een opsporingsactie van de politie bleef zonder resultaat.