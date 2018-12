Dieven doorzoeken woning JVN

12 december 2018

Bewoners uit de Postelarenweg in Mol ontdekten dinsdag dat er was ingebroken in hun woning. De daders braken een raam open om binnen te geraken. Ze doorzochten nadien de woning. Het is niet duidelijk of de inbrekers buit konden maken.