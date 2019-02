Dieven breken drie vrachtwagens open JVN

26 februari 2019

16u41 0

Bij een bedrijf in groenonderhoud aan de Postelarenweg in Mol werd maandag in de loop van de dag een inbraak vastgesteld. Onbekenden hebben de omheining doorgeknipt om op het terrein te geraken. Vervolgens braken ze drie vrachtwagens open. De daders gingen aan de haal met werkmateriaal.