Dierenmarkt gered: particuliere vogelverkopers na 1,5 jaar weer welkom Jef Van Nooten

19 december 2018

11u30 0 Mol Particuliere vogelverkopers zijn terug welkom op de wekelijkse dierenmarkt in Mol. Door enkele vogelziektes waren ze er sinds juni 2017 niet meer toegelaten. “We hopen dat onze dierenmarkt nu snel de uitstraling van vroeger herwint”, zegt schepen voor Lokale Economie Kathleen Deckx.

De wekelijkse dierenmarkt op zondag in Mol had het voorbije anderhalf jaar zwaar te lijden onder het verbod voor particuliere verkopers van (sier)vogels. Alleen professionele verkopers waren er nog welkom, maar de dierenmarkt verloor daardoor veel van zijn charme. Samen met de particuliere vogelverkopers bleven ook veel bezoekers weg. Daar kan vanaf zondag 23 december opnieuw verandering in komen, want een recent ministerieel besluit onder impuls van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) maakt de komst van particuliere vogelverkopers weer mogelijk. “Door de Ziekte van Newcastle en de Vogelgriep waren particuliere vogel- en pluimveeverkopers al sinds juni 2017 niet meer toegelaten op onze dierenmarkt”, zegt schepen Kathleen Deckx. “Achter de schermen ijverde het gemeentebestuur bij het FAVV herhaaldelijk voor een structurele oplossing om onze unieke dierenmarkt te redden. Met het Ministerieel Besluit komt het federaal agentschap deels aan onze verzuchtingen tegemoet.”

Aan de terugkeer van particuliere vogelverkopers zijn wel enkele strikte voorwaarden verbonden. Zo moeten de vogels een niet-verwijderbare pootring dragen waarmee ze kunnen worden geïdentificeerd. “Verder moeten de dieren tien dagen opgehokt of afgeschermd zijn. Daarnaast moeten duiven en pauwen ingeënt zijn tegen de ziekte van Newcastle, tussen vijftien dagen en negen maanden voor de markt. Deze vaccinatie moet bij de marktleider worden aangetoond met een correct ingevuld attest, ondertekend door een dierenarts. Een dierenarts ziet er plaatse toe op het correct naleven van deze voorwaarden”, verduidelijkt Kathleen Deckx.

Ook voor de professionele verkopers blijven enkele voorwaarden van kracht. Zij moeten nog steeds beschikken over een Sanitel-nummer en over een verklaring tot vaccinatie. “Het gemeentebestuur is tevreden over de nieuwe regeling”, besluit Kathleen Deckx. “We hopen dat de particuliere vogelverkopers snel opnieuw naar onze markt komen. Zodat de dierenmarkt de uitstraling van vroeger herwint en deze historische traditie van meer dan 125 jaar bewaard blijft.”







Ook voor de horeca in Mol is het belangrijk dat particuliere vogelverkopers weer welkom zijn. Door het dalend aantal bezoekers voor de dierenmarkt zagen ook de cafébazen hun omzet dalen.