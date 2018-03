Dief steelt chocolade en tonijn 29 maart 2018

De rechter heeft de 30-jarige Roemeen Samuel B. veroordeeld tot één jaar cel. De man pleegde op 20 februari een winkeldiefstal in warenhuis Alma in Mol. Hij ging er aan de haal met 12 potjes tonijn Rio Mare en 30 repen Milkachocolade. Eerder pleegde hij een winkeldiefstal in het Brusselse waar hij 130 repen chocolade stal en 30 potjes tonijn. (VTT)