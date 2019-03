Dief krijgt gevanenisstraf van een jaar met uitstel Kristof Baelus

04 maart 2019

14u45 0 Mol Bartosz L. stond terecht voor een inbraak in het receptiegebouw van Sunparks in Mol. Toen de man werd gearresteerd was hij ook in het bezit van een grote hoeveelheid verdovende middelen.

In december 2017 merkte een bewaker een verdacht voertuig op, bij een controle zag de bewaker de man wegvluchten en trof hij twee vuilniszakken met elektrisch materiaal aan. Toen de man negen maanden later werd tegengehouden was hij in het bezit van een grote hoeveelheid verdovende middelen. In de wagen werden ook enkele kniptangen gevonden, de laatste bestemming in de gps was het adres van de inbraak.

De rechtbank legde Bartosz L. een gevangenisstraf van een jaar op met uitstel en een boete van 8000 euro, waarvan ook het grootste deel met uitstel.