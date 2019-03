Denk mee na over nabije toekomst van Mol Jef Van Nooten

14 maart 2019

16u22 2 Mol Inwoners van Mol konden donderdagmiddag hun mening geven over de richting die Mol de komende jaren uit zou moeten gaan. Wie niet ter plaatse geraakte, kan nog tot 30 maart zijn mening geven via de website van de gemeente.

2019 – het eerste jaar na de verkiezingen van 14 oktober – staat voor het gemeentebestuur van Molk in het teken van het opstellen van een meerjarenplan 2020-2025. “Dit plan vertelt wat we de komende zes jaar willen realiseren én hoe we dit gaan betalen. Eind dit jaar moet ons plan klaar zijn. Het maken van een plan begint met sterke ideeën. En daarvoor kijken we ook naar de burgers”, klinkt het bij het gemeentebestuur.

Ook online

De gemeente organiseerde donderdag een ideeënmarkt. Daarnaast kunnen inwoners tot 30 maart ook online hun mening geven. “Dromen is in deze fase nog toegelaten. In onze gemeente beschikken we over meer dan 36.000 experts die mee kunnen dromen. Ongetwijfeld leven er ook bij hen tal van ideeën.”

Wie online zijn mening kwijt wil, kan zich registreren via www.gemeentemol.be/watdenkjij. “Na registratie kan je reageren op onze voorstellen of zelf nieuwe ideeën indienen. Op jouw ideeën kunnen andere inwoners dan weer reageren. Des te meer overleg en discussie, des te beter”, besluit het gemeentebestuur.