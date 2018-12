Decoratie Geysen viert 65ste verjaardag Jef Van Nooten

17 december 2018

12u13 0 Mol Decoratie Geysen uit Mol viert binnenkort zijn 65ste verjaardag. De derde generatie die intussen aan het hoofd staat, breidde de activiteiten van het bedrijf de voorbije jaren sterk uit. “We beperken ons niet langer tot schilder- en decoratiewerken.”

Ben Geysen nam vijf jaar geleden als derde generatie het roer van het familiebedrijf over. “Met het allergrootste respect voor wat mijn vader en grootvader hebben opgebouwd, zag ik toch nog heel wat groeipotentieel”, vertelt Ben Geysen. “Daarbij wilde ik absoluut onze wortels niet verloochenen. Maar we beperken ons niet langer tot schilder- en decoratiewerken, we bieden een totaalservice voor volledige herinrichting- en verbouwingsprojecten. Hiervoor hebben we een voltijdse interieurarchitect aangeworven.”

Decoratie Geysen is al decennialang de vaste huisschilder van het nabijgelegen Studiecentrum voor Kernenergie en het VITO. “Eerder dit jaar sleepten we opnieuw beide aanbestedingen in de wacht. De voortzetting van deze twee opdrachten – goed voor een voltijdse tewerkstelling van twee medewerkers – beschouwden we als een erezaak”, aldus nog Ben Geysen. “Een ander geslaagd project zijn de twee Koala neosuites die we in het Molse Heilig Hartziekenhuis hebben mogen doen.”

Om de groei van het bedrijf waar te maken, had Decoratie Geysen nood aan de juiste vakmensen. Die werden gevonden via een samenwerking met het Sint-Lutgardisinstituut in Mol. “De vijf bijkomende schilders en decorateurs die we recent hebben aangeworven, zijn allemaal afkomstig van het Sint-Lutgardisinstituut. De beste leerlingen krijgen bij ons de kans om stage te volgen. Wanneer ze voldoen aan onze kwaliteitsnormen én het klikt met de rest van het schildersteam, dan nemen we ze nadien definitief aan. Wij vragen geen werkervaring, we leiden jonge mensen graag op volgens onze aanpak en werkwijze”, vertelt Ben Geysen.