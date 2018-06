Dealer wordt telkens weer betrapt met drugs 05 juni 2018

De 26-jarige Nick S. uit Mol riskeert een effectieve celstraf van 24 maanden. De man werd meermaals betrapt met dealershoeveelheden van verschillende soorten drugs.





De auto van Nick S. werd op 2 november 2017 in Mol door de politie tegengehouden tijdens een controleactie. De politie trof enkele zakjes speed, verscheidene knijpzakjes met cannabis, cocaïne, hasj en een hoop cash geld aan. Tijdens een huiszoeking die daarop volgde, kwam nog eens xtc, cocaïne, speed en cannabis naar boven. "Ook in oktober 2017 was hij al eens betrapt met GHB, marihuana en speed", zegt het Openbaar Ministerie. Ook in maart 2018 werd Nick S. opnieuw betrapt met drugs.





S. wordt verdacht van drugshandel, maar ook van weerspannigheid. "Bij de controle in november probeerde hij te vluchten. Hij sloeg wild met zijn armen in het rond", aldus nog de aanklager. "De politie moest hem uit de auto trekken om hem in de boeien te kunnen slaan." Omdat S. zich steeds opnieuw met drugs bezighoudt, vraagt het Openbaar Ministerie 24 maanden. (JVN)