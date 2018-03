De Ronde Tafel schenkt duizenden euro's aan goede doelen 27 maart 2018

Serviceclub De Ronde Tafel Mol heeft opnieuw vele duizenden euro's uitgedeeld aan goede doelen. "Naar jaarlijkse traditie heeft de Ronde Tafel Mol weer vele sociale projecten in de regio kunnen blij maken met een financiële steun", klinkt het. "Elk sociaal project heeft onder de leden zijn eigen peter die jaarlijks één project mag indienen en er ook op toeziet dat deze bedragen goed besteed worden. Eén van de vereisten is dat het projecten met een lokale verankering zijn." In totaal kregen 23 projecten financiële steun. Wim Geukens kon als peter van De Schakel Balen een cheque van 2.000 euro overhandigen.





(JVN)