De Kleppende Klipper dicht met Pennenzakkenrock: "Onbereikbaar" 22 juni 2018

02u51 0 Mol Meer dan 25.000 kinderen kijken uit naar de 24ste Pennenzakkenrock donderdag. Bij Danny Vermeer van het drijvende restaurant De Kleppende Klipper is het enthousiasme heel wat minder. Hij sluit die dag zijn horecazaak. "Mijn klanten kunnen er onmogelijk geraken."

Pennenzakkenrock op het Zilvermeer in Mol stevent dit jaar af op een recordeditie. Omdat de parking van het Zilvermeer te klein is, mogen de bussen parkeren op de openbare weg. Daarvoor wordt ieder jaar een tijdelijke verkeerssituatie uitgewerkt. "Maar daar is onze zaak steeds weer de dupe van. De Kleppende Klipper bevindt zich dan op een eiland", zegt Danny Vermeer. "Klanten zouden kilometers moeten omrijden en daarna nog een heel eind wandelen om hier te geraken."





Goednieuwsshow

De uitbater merkte in het verleden dat geen enkele klant opdaagde tijdens Pennenzakkenrock. Hij houdt zijn horecazaak daarom noodgedwongen gesloten op donderdag 28 juni. "Daardoor missen we een topdag", zegt Vermeer.





"Alle evenementen die op het Zilvermeer plaatsvinden, worden altijd als een goednieuwsshow onthaald. Maar er is dus ook een andere kant van de medaille. Wat een oplossing zou kunnen zijn? Dat het aantal bezoekers beperkt wordt tot het aantal bussen dat op het Zilvermeer-domein zelf kan parkeren. Het is echt absurd dat die bussen de openbare weg mogen blokkeren", stelt Danny Vermeer. (JVN)