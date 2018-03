Dankmoment voor meters en peters van wandelpaden 02 maart 2018

Het gemeentebestuur heeft de meters en peters van de wandelpaden in de bloemetjes gezet. "Ieder jaar engageren tal van vrijwilligers zich om de wandelpaden te onderhouden", zegt schepen Kathleen Deckx. "Om ze te bedanken vonden we het een goed idee om eens een keertje met hen mee te wandelen." Het dankmoment begon ' met een wandeling langs het Galbergpad. De meters en peters kregen na de wandeling een drankje en een cadeaubon van het gemeentebestuur aangeboden in Café 't Smetje.





(JVN)