Dader steekpartij riskeert jaren cel EKREM S. DOODDE JOHNNY (28) BIJ CAFÉRUZIE IN CORBIESTRAAT JEF VAN NOOTEN

29 maart 2018

02u32 0 Mol De correctionele rechtbank in Turnhout buigt zich vandaag over de dood van Johnny Hensen (28) uit Neerpelt. De papa van twee kinderen werd op 30 oktober 2016 tijdens een Halloweenfeestje in café L' Estrade in de Corbiestraat doodgestoken door de 30-jarige Ekrem S. uit Mol. De Mollenaar staat terecht voor doodslag.

Het Halloweenfeestje dat de uitbaters van café L' Estrade in de Corbiestraat in Mol op 30 oktober 2016 organiseerden, kende een fatale afloop waarbij Johnny Hensen (28) uit Neerpelt het leven liet. Johnny wilde de caféuitbaters ter hulp schieten bij een schermutseling met amokmaker Ekrem S. uit Mol, maar bekocht die hulpvaardigheid met zijn leven.





De problemen met Ekrem S. - die bij de politie reeds gekend stond voor drugsfeiten en vechtpartijen - waren één dag al eerder begonnen. Hij zwaaide toen met een moersleutel in het café. Cafébaas Patrick Luyten kon het gereedschap afpakken en Ekrem S. de deur wijzen. Maar de avond nadien keerde hij terug. Dit keer had hij geen moersleutel bij zich, maar had hij zich bewapend met een vleesmes. "Het handvat van het mes alleen al was 15 centimeter lang", liet een getuige zich destijds ontvallen.





Afgewezen

Aanvankelijk hield Ekrem S. zich kalm die bewuste avond. Totdat hij werd afgewezen door een meisje op wie hij een oogje had laten vallen. Uit frustratie dronk hij haar drankje leeg, bespuwde hij het meisje én scheurde hij haar geld kapot. Dat was voor caféuitbaters Patrick Luyten en Patricia Van Geem het sein om Ekrem S. het café uit te zetten, maar dat liet hij niet zomaar gebeuren. Hij balde zijn vuisten richting Patricia en verwondde ook Klaartje Luyten, de minderjarige dochter van de café-uitbaters, die tussenbeide wilde komen.





Bijna op vrije voeten

Johnny Hensen was getuige van het amok en wilde de cafébazen helpen om Ekrem S. naar buiten te brengen. S. haalde daarop het grote vleesmes tevoorschijn en stak Johnny dood met het mes.





Ekrem S. zit sinds de dodelijke steekpartij in café L' Estrade achter de tralies. Nochtans heeft het niet veel gescheeld of hij was al weer op vrije voeten. Op 12 september 2017, minder dan elf maanden nadat hij Johnny Hensen om het leven had gebracht, wilde de raadkamer in Turnhout Ekrem S. voorwaardelijk vrij laten. Als voorwaarden legde de raadkamer hem onder meer een alcohol- en drugsverbod op, en een verbod om horecazaken te mogen bezoeken. Het parket ging echter in beroep. Met succes, want de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen besliste twee weken later dat S. toch in de cel moest blijven.





Ekrem S. staat vandaag terecht voor twee tenlasteleggingen: doodslag op Johnny Hensen en 'slagen en verwondingen' aan de minderjarige dochter van de caféuitbaters. "Voor ons is dit geen doodslag, maar moord. Hij handelde met voorbedachten rade. Anders zou hij geen groot vleesmes mee naar het café hebben genomen", aldus de kroegbazen. Zij stellen zich net zoals de nabestaanden burgerlijke partij.