Criminaliteit in 3 jaar met 9% gedaald POLITIE HOOPT NOG BETER TE DOEN MET 16 EXTRA CAMERA'S JEF VAN NOOTEN

08 juni 2018

02u57 0 Mol Het aantal geregistreerde misdrijven in de politiezone Balen-Dessel-Mol is de voorbije drie jaar met 9 procent gedaald. Onder meer het aantal woninginbraken in Balen kende een opvallende daling: van 107 naar 41. "Met de komst van 16 extra camera's hopen we dit nog verder de kop in te drukken", zegt korpschef Roger Mol.

De lokale politie Balen-Dessel-Mol heeft de evolutie van de criminaliteitscijfers van de voorbije jaren in de drie gemeenten bekend gemaakt. "Het aantal geregistreerde misdrijven in onze politiezone daalde sinds 2014 met negen procent. In 2017 werden 2.903 misdrijven geregistreerd", zegt korpschef Roger Mol. "Uit de criminaliteitsbarometer blijkt dat diefstal en afpersing veruit het meest voorkomende misdrijf is, gevolgd door drugsdelicten en misdrijven tegen de lichamelijke integriteit."





Een opvallende daling in de criminaliteitscijfers vinden we terug bij het aantal woninginbraken. Vooral Balen scoort op dat vlak sterk. "Van 107 woninginbraken in 2014 in Balen ging het naar 52 in 2015. Ook in 2017 halveerde het aantal inbraken in Balen ten opzichte van het jaar voordien, van 82 naar 41. Met de komst van extra camera's hopen we die trend voort te zetten."





Vluchtauto gevat

In 2017 werden op maar liefst 16 locaties in de drie gemeenten camera's geïnstalleerd. Daarmee zijn er nu in totaal al op 26 locaties in onze politiezone 'slimme camera's' operationeel. "Met het cameranetwerk werden al heel wat successen geboekt. Zo werd een cannabisplantage ontdekt door het volgen van een verdacht voertuig en werd een overvaller met vluchtauto gevat. Via de bewakingscamera's kon bijvoorbeeld ook het traject van een overvaller gevolgd worden vanaf de plaats van de misdaad tot aan het treinstation in Mol. In een onderzoek naar een verkrachting bleek uit beelden van de bewakingscamera's dat de dader en het slachtoffer elkaar kenden. Zulke informatie is cruciaal in een onderzoek", aldus nog Roger Mol. Ook dit jaar wil de politie nog op 13 locaties camera's hangen.





6.400 interventies

Alle agenten van de politiezone samen hadden de voorbije jaren gemiddeld 6.433 interventies per jaar. Daarbij krijgen de agenten steeds vaker af te rekenen met geweld.





Geweld tegen agenten

"Agressie tegen politiemensen komt helaas steeds vaker voor. In 2015 zijn er in totaal 13 pv's geregistreerd in het kader van geweld tegen onze medewerkers. Het gaat om feiten van weerspannigheid en slagen aan een politieambtenaar in functie. In 2016 waren het er 2 minder, maar in 2017 waren het er met 21 feiten weer een pak meer." Het geweld tegen agenten leidde in de politiezone vorig jaar tot 735 dagen werkverlet.