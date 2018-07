Corbiestraat afgesloten voor, tijdens en na halve finale Rode Duivels 10 juli 2018

Om de veiligheid te garanderen voor, tijdens en na de halve finale van de Rode Duivels tegen Frankrijk geldt op dinsdag 10 juli een doorgangs- en parkeerverbod (uitgezonderd fietsers) in de Corbiestraat vanaf het Rondplein tot het Baron van Eetveldeplein. De maatregel gaat in na het einde van de dinsdagmarkt en duurt tot woensdagochtend 11 juli om 6 uur. Deze maatregel betekent dat garages en opritten binnen de afgesloten zone tijdelijk niet bereikbaar zijn. Voertuigen mogen er ook niet wegrijden. Ook voertuigen voor leveringen zijn tijdens de periode van afsluiting niet toegelaten in de afgesloten zone.





Als de Rode Duivels doorstoten naar een eventuele finale op zondag 15 juli (wedstrijd om 17 uur) gelden dezelfde maatregelen vanaf het einde van de dierenmarkt tot 24 uur 's nachts. (WDH)