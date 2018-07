Container brandt uit, kwaad opzet uitgesloten 09 juli 2018

Zaterdag rond 1 uur 's nachts heeft het gebrand in een tot bureeltje verbouwde container op de scheepswerf aan het Zilvermeer in Mol. De brand heeft de container vernield.





Er kwam een branddeskundige van het parket ter plaatse om de brand te onderzoeken aangezien er de voorbije weken en maanden tal van verdachte branden waren in de regio van Mol en Balen. De deskundige stelde echter vast dat het niet om brandstichting gaat. (WDH)