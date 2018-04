Cassatie laat doek vallen over moordzaak zonder lijk 19 april 2018

02u44 0

Het Hof van Cassatie heeft het cassatieberoep verworpen dat Mollenaar Rubens Mens had ingesteld tegen zijn veroordeling door het Antwerpse hof van beroep. M. was in december tot 25 jaar cel veroordeeld voor de moord op Schaarbekenaar Youness Bizrane (33), in 2014. Volgens zijn advocaat waren de rechten van verdediging geschonden omdat hij voor het hof van beroep een hogere straf riskeerde dan bestond op het moment van de feiten maar dat klopte volgens het Hof van Cassatie niet. Voor Rubens Mens was de voorziening in cassatie de laatste strohalm. In eerste aanleg vonden de rechters hem schuldig aan moord op Youness. Mens zou zijn Marokkaanse vriend op 21 november 2013 hebben gewurgd en hem in een parkje aan de Duits-Belgische grens hebben begraven. Het stoffelijke overschot van Youness Bizrane is nooit teruggevonden en daarvan maakte Rubens Mens gebruik in zijn verdediging. Tegen vrienden had hij in 2014 wel de feiten opgebiecht, wat leidde tot een veroordeling. (WHW)