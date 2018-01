Carrefour Market vandaag open ondanks brand op eerste verdieping 22 januari 2018

02u39 0 Mol In de Statiestraat heeft de Carrefour Market zondagvoormiddag vuur gevat. Een probleem aan de hoogspanningscabine op de eerste verdieping was de oorzaak van de brand. Door het snelle optreden van de brandweer kon de brand nooit uitbreiden. Zo kan Carrefour vandaag, normaal gezien, gewoon weer openen.

De brandweer kreeg melding van de brand om 11.04 uur. Het vuur bleek zich te situeren bij de hoogspanningscabine op de eerste verdieping. "Dat is een plek die we niet mogen betreden omdat er dan gevaar is vppr elektrocutie", vertelt officier Bart Cools van brandweerzone Kempen. "We hebben onder meer met een warmtebeeldcamera onderzocht waar het precies brandde om dan in die ruimte een poederblusser leeg te spuiten. De brand heeft nog een tijdje nagesmeuld, maar er is nooit een risico op uitbreiding geweest." De politie kon bevestigen dat het om een defect ging en er geen kwaad opzet in het spel is.





Temperatuur controleren

"Door de snelle interventie is de schade beperkt gebleven", knikt Baptiste van Outryve, woordvoerder van supermarktketen Carrefour. "Daarom kan de winkel morgen (vandaag, red.) weer openen." Als gevolg van de brand viel de elektriciteit in de winkel wel tijdelijk uit, waardoor de diepvriezers ook even buiten werking waren. "We gaan de temperatuur van alle goederen nog uitvoerig controleren. Enkel als we kunnen garanderen dat de kwaliteit in orde is, worden ze nog verkocht." Ook wat de diepvriesproducten betreft lijkt de schade echter mee te vallen. "Een diepvriezer kan wel een tijdje zonder elektriciteit, bovendien is er tijdelijk een noodhoogspanningscabine geïnstalleerd." In de winkel zelf was er geen (rook)schade. (WDH)