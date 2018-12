Carolus Premium Tours breidt aanbod uit met 12 bestemmingen Alle zomertoeristen maken kans op splinternieuwe BMW 116i Jean Eykmans

11 december 2018

Touroperator Carolus in Mol-Rauw breidt haar gamma aan Premium Tours-reizen in 2019 uit met 12 nieuwe bestemmingen, gaande van de regio Napels en Sorento tot Calabrië en de Lago Maggiore. De touroperator doet dat om haar competitiveit in stand te houden, steeds korter op de bal te spelen en te beantwoorden aan de noden en hoge eisen van haar steeds groeiend publiek dat kiest voor de Premium-formule. De bedrijfsleiders, Marc en Jan Hoeks, sturen op 20 december 2019 een van hun klanten met een splinternieuwe BMW 116i Hatch Joy Edition ter waarde van 26.000 euro naar huis. “Jarenlang hielden we boekingsdagen waarbij het publiek vaak overnachtte in onze bushal om ‘s ochtends als eersten hun favoriete reis te kunnen boeken. Dat systeem is achterhaald en vanaf nu kan men on line boeken. Het drukken en verspreiden van stapels brochures willen we uit ecologisch standpunt ook sterk verminderen. Daarom willen we ons publiek stimuleren steeds meer ons aanbod on line te bekijken, en we doen dat door de mensen die in 2019 een zomerreis gaan maken met Carolus - zowel in Premium als bij Prima Tours - de kans te geven een nieuwe wagen te winnen. We vragen hen om na hun reis naar onze website te gaan en zich te registreren als kanshebber op het winnen van die wagen.”, zegt Marc Hoeks.

PREMIUM

Carolus biedt reeds zeven jaar Premium-reizen aan. Net als bij de Prima Tours-reizen kan Carolus ook in de Premium-klasse rekenen op een honkvast én groeiend kliënteel. “De Premium-reizen hebben uiteraard een nog hogere kwaliteit dan de Prima tours-reizen, en dus ook duurder. Betere hotels, meer comfort in de autocars, kleinere groepen, een nog meer directe service voor de reizigers door onze Premium-gidsen. We beschikken over 2 Premium-autocars die nauwelijks 2 seizoenen bollen. Daarnaast beschikken we over 11 andere autocars en volgend jaar nemen we een dubbeldekker in dienst die vooral de Spaanse bestemmingen zal aandoen.”, aldus Jan Hoeks.

Marc en Jan Hoeks startten in 1987 met Carolus Reizen, zij waren respectievelijk 23 en 21 jaar. Hun vader Nand begon in 1963 met autobusvervoer voor scholen en toeristen. Naast het hoofdkantoor aan de Postelsesteenweg 27 in Mol-Rauw heeft Carolus kantoren in Hasselt, Arendonk, Dessel, Ravels en Sint-Niklaas. Alle informatie omtrent het aanbod van de Premium Tours-, Prima Tours- en Carolus Ski-reizen staan op carolus.be.