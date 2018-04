Caravan van 24.000 euro gestolen 03 april 2018

02u38 0

Bij BOX Caravans in Mol-Rauw zijn dieven zondag of in de nacht van zondag op maandag aan de haal gegaan met één caravan, maar wel meteen de duurste. De dieven forceerden het slot van een zijpoort en gingen ervandoor met een Fendt Brillant, een caravan ter waarde van 24.000 euro. "Ze wisten heel goed wat ze moesten hebben, want ze hebben nog twee caravens verzet om met de duurste caravan te kunnen wegrijden", reageert zaakvoerder Bart Box. "Het is nog maar de eerste diefstal in ons 24-jarig bestaan. We waren al van plan om camera's te plaatsen en ook de poort gaan we nu beter beveiligen." (WDH)