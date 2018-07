Camping Zilvermeer krijgt 42.895 euro subsidie 18 juli 2018

02u50 0

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) investeert via Toerisme Vlaanderen 1,5 miljoen euro in de uitbouw van kwalitatief hoogstaande toeristische infrastructuur voor logies. Zo zal de camping van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer een subsidie van 42.895 euro krijgen.





De uitbaters van 64 vergunde logies over heel Vlaanderen krijgen financiële steun om onder meer werk te maken van een inclusieve infrastructuur, dat toegankelijk is voor mensen met een beperking. Een andere focus is kind- en familievriendelijkheid. Kindvriendelijke voorzieningen, die bijvoorbeeld sport en spel op maat van jongeren aanbieden, moeten helpen om Vlaanderen op de kaart te zetten als aantrekkelijke toeristische bestemming voor families uit de hele wereld. (WDH)