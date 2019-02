Buurtinformatienetwerk in Rauw is 6de BIN in Mol Jef Van Nooten

18 februari 2019

13u14 0 Mol In het Molse gehucht Rauw gaat woensdag een nieuw buurtinformatienetwerk (BIN) van start. Het is het zesde BIN in de gemeente Mol.

In een BIN staat sociale controle centraal om zo criminaliteit te voorkomen en aan te pakken. “Bedoeling is dat bewoners van een wijk, maar ook winkeliers of bedrijven, de politie inlichten als ze iets verdachts zien”, klinkt het bij de politie. “De politie onderneemt dan de nodige stappen en informeert de leden van het netwerk. Als het onderzoek het toelaat, krijgen de BIN-leden ook feedback. In het verleden kon de lokale politie al inbrekers en winkeldieven arresteren na meldingen van alerte burgers en winkeliers.”

Het buurtinformatienetwerk in Rauw gaat woensdag officieel van start. “Voor de gemeente Mol is dit de opstart van het zesde BIN. Met het Rauwse BIN telt de politiezone Balen-Dessel-Mol in totaal 9 buurtinformatienetwerken en 1 winkelinformatienetwerk.”

Het BIN Rauw staat open voor alle inwoners van Mol Rauw. Ze kunnen zich gratis aansluiten bij het BIN via een inschrijvingsformulier dat verkrijgbaar is via de BIN-coördinator Nick Bergmans, via de betrokken wijkagent of via een mail naar de preventiedienst van de politie: celpreventie@politiebalendesselmol.be.