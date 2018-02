Broodje Mol gaat Braziliaans 20 februari 2018

02u42 0

Broodje Mol in Zaal 't Getouw krijgt vrijdag 23 februari een Braziliaans tintje. Gitarist Ulisses Rocha en trompettist Sam Vloemans luisteren het middagconcert op. Ulisses Rocha is al 20 jaar een van de vijf grootste Braziliaanse gitaristen. Sam Vloemans is voor de gelegenheid de sidekick van deze Braziliaanse grootheid. Broodje Mol vindt om 12.15 uur plaats in Zaal 't Getouw. Een ticket kost 2 euro en is te koop aan de ticketbalie in Schouwburg Rex of de dag zelf aan de cultuurbalie in 't Getouw. Belegde boterhammen zijn inbegrepen.