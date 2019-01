Broers slaan pitazaak kort en klein Kristof Baelus

11 januari 2019

14u13 3 Mol De broers Tommy R. en Leo R., twee zelfstandige uitbaters van een kermisattractie, stonden terecht voor hun agressieve gedrag in een pitazaak in Mol op 2 mei 2018 .

“Ik voelde mij bedreigd”, zegt Tommy R. “Een van de uitbaters van de zaak had een ijzeren staaf vast”. Hierop reageerde het duo zeer agressief en sloegen de boel kort en klein. Toen de politie ter plaatse was stelden zij vast dat er sprake was van slagen en verwondingen, grote agressie naar de uitbaters toe en dat er met stoelen werd gesmeten, gaf het Openbaar Ministerie mee.

“ De boel is zeker niet kort en klein geslagen”, zegt Tommy R. “Ik heb ook zeker niet geslagen, ik voelde me eerder bedreigd met die staaf”, voegde Leo R. eraan toe. Tommy R. kwam voordien reeds twee keer in aanraking met het gerecht waarbij hij telkens een gevangenisstraf met uitstel kreeg. “Blijkbaar een man met een kort lontje”, klinkt het bij het Openbaar Ministerie. Tijdens het incident is één van de uitbaters uit angst weggevlucht.

Er hangt een gevangenisstraf van 8 maanden boven het hoofd van tommy R., voor Leo R. vorderde het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 12 maanden. Uitspraak op 8 februari.