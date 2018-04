Broers in mekaar geslagen, zus bedreigd MOEDER ZOEKT GETUIGEN VAN AANVAL NA FRUITFUIF JEF VAN NOOTEN

24 april 2018

02u39 0 Mol Drie kinderen van een gezin uit Dessel zijn zondagochtend door een groep jongeren aangevallen in de Pastoor Vaesstraat in Mol-Gompel. Eén van de broers werd knock-out geslagen en tegen het hoofd gestampt. Zijn zus werd met de dood bedreigd. Hun moeder zoekt getuigen.

De Fruitfuif in Mol-Gompel was zaterdagavond toe aan de 30ste editie. Ook twee broers en hun zus uit Dessel, alle drie tussen 18 en 23 jaar, waren van de partij. Omdat ze na afloop geen taxi te pakken kregen, beslisten ze samen met twee vrienden te voet naar huis te wandelen. Maar één straat verderop, in de Pastoor Vaesstraat, liep het rond 3.30 uur al grondig mis. Ze werden aangevallen door een groep van zo'n 15 jongeren. "Negroïde mannen vergezeld van twee blanke meisjes. Die groep stelde zich meteen agressief op", getuigt de moeder van de slachtoffers. "Om de gemoederen te bedaren, stelde mijn dochter voor dat beide groepen hun eigen weg zouden voort zetten en dat ze elkaar met rust zouden laten."





De zus kreeg daarop een duw van één van de twee meisjes in de andere groep. Toen haar broer tussenbeide kwam en verbaal aanmaande om zijn zus met rust te laten, liep de situatie uit de hand. "Mijn zoon kreeg een vuistslag in het gezicht. Hij viel knock-out op de grond. Terwijl hij bewusteloos op de grond lag, begonnen de jongeren in zijn gezicht te stampen. Eén van de vrienden heeft zich er tussen gegooid. Hij moest daardoor zelf stampen incasseren, maar kon zo wel mijn bewusteloze zoon beschermen. Anders had dit veel slechter kunnen aflopen." Bij de vriend die tussenbeide is gekomen, is een hersenschudding, een gekneusde neus en een gekneusde rib vastgesteld. Ook hij heeft er dus goed van langs gehad.





Hechtingen

Ook de tweede broer kreeg klappen van een vijftal jongeren. Nadien vluchtten de daders weg, maar niet voordat ze de zus nog met de dood bedreigden. De zwaarst getroffen broer werd naar de EHBO-post van de Fruitfuif gebracht, en vervolgens naar het ziekenhuis doorverwezen. "Hij heeft hechtingen in zijn hoofd. Zijn kaak is gelukkig niet gebroken, alleen gezwollen", vertelt zijn moeder. "Deze groep was duidelijk uit op fysiek geweld. Hoe laf kan je zijn om met een groep van ongeveer 15 personen iemand fysiek aan te vallen."





De slachtoffers lieten de verwondingen vaststellen door een dokter legden klacht neer bij de politie. Om te voorkomen dat het dossier geseponeerd wordt door het parket, zijn ze op zoek naar getuigen of slachtoffers die tijdens het voorbije of eerdere weekends iets gelijkaardigs hebben meegemaakt. "We kregen te horen dat het dossier 'zwaar genoeg' moet zijn. Anders wordt het mogelijk geseponeerd." Wie informatie heeft over het geweld kan contact opnemen met de politie in Mol.