Bristol-kinderrit zoekt deelnemers 28 maart 2018

Voor de Bristol kinderrit op paasmaandag 2 april zoeken de organisatoren nog jonge renners van 6 tot 12 jaar. De deelname is gratis. De kinderen die willen deelnemen, brengen hun eigen fiets mee. De rit vertrekt om 14 uur aan Café 't Wassalon in de Corbiestraat, daarna volgen drie rondes van 600 meter met leuke obstakels. De kinderrit is een onderdeel van de 'Groote Prijs Bristol Moll' die past in een groot eerbetoon aan de vroegere Molse fietsenfabriek Bristol: 'Op velo Bristol'.





Naast de kinderrit staan er op maandag 2 april nog andere koersen op het programma in en rond een heus retrodorp met verschillende retrokoersen en leuke animaties uit de tijd van toen: nostalgische kinderattracties zoals een draaimolen, zweefmolen, ballengooikraam en een kop van jut, maar ook een photobooth, springkussen, parcours met gekke fietsen, veldkeuken met spekbakkers en optredens van Opgeweckt.





Inschrijven voor de Bristol-kinderrit kan tot en met 28 maart via www.gemeentemol.be (EJM)