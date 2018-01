Brandweermannen Guy en Willy bekroond met medaille 02u29 0 Foto Peter Vanderveken

Tijdens het jaarlijkse brandweerfeest van brandweer Mol werden dit jaar twee brandweermannen met hun vrouwen in de bloemetjes gezet. Brandweerman Guy Vancraenendonck werd beloond met een gouden medaille in de Orde van Leopold II voor zijn 20 jaar dienst. Brandweerman Willy Kellens werd beloond met een burgelijke medaille tweede klasse voor 25 jaar dienst. Ook hun vrouwen werden bij deze huldiging betrokken en mochten een mooie bos bloemen in ontvangst nemen.





(WDH)