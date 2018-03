Brandweer ruimt mazoutspoor op 29 maart 2018

De brandweer van Mol moest gisterenvoormiddag, rond 9 uur, een mazoutspoor in de Sint-Paulusstraat in Retie en omstreken opruimen. Het spoor begon in Geel en eindigde in de buurt van Arendonk, waardoor ook de korpsen van Geel en Arendonk ter plekke kwamen. (WDH)