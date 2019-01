Brandweer huldigt verdienstelijke pompiers Jef Van Nooten

10 januari 2019

Bij de brandweer in Mol zijn enkele brandweermannen in de bloemetjes gezet voor hun vele jaren trouwe dienst. Ook hun echtgenotes waarbij op de huldiging uitgenodigd. Roger Hooyberghs en Willy Kellens kregen een Medaille van de Federatie voor het einde van hun loopbaan. Frank Van Ouytsel en Paul Lambrechts kregen een Burgerlijke Medaille 1ste Klasse voor 35 jaar dienst. Van Ouytsel kreeg bovendien ook een Gouden Medaille van de Kroonorde voor 60-jarigen. Dirk Caers mocht een Gouden Medaille van de Orde van Leopold II voor 20 jaar dienst in ontvangst nemen. Peter Mast kreeg een Medaille Ridder van de Orde van Leopold II en een Medaille van de Federatie voor het einde van zijn loopbaan.