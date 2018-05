Brandstichter viseert voetbalclub INKOMGEDEELTE EN OPSLAGPLAATS KFC WEZEL-SPORT VERNIELD JEF VAN NOOTEN

30 mei 2018

02u51 0 Mol Een brandstichter heeft maandagavond toegeslagen bij voetbalclub KFC Wezel-Sport. De dader stichtte brand in een papiercontainer en het inkomgedeelte, maar ook een opslagplaats raakte beschadigd door de brand. "Een enorme domper op het mooie seizoen", zucht voorzitter Kim Geuens.

Het was een voorbijgangster die maandagavond rond 22 uur de vlammen opmerkte bij voetbalclub KFC Wezel-Sport. Na de bluswerken werd snel duidelijk dat de brand opzettelijk was aangestoken. "De brandweer is formeel: een papiercontainer kan niet uit zichzelf beginnen branden. Zowel een papiercontainer als het inkomgedeelte waar de tickets verkocht worden zijn met kwaad opzet in brand gestoken", zegt Kim Geuens, voorzitter van KFC Wezel-Sport. "Het kassagebouw heeft rook- en waterschade opgelopen. Ook de opslagruimte er naast is getroffen door de brand. Daar lag allerlei materiaal gestockeerd: materiaal van terreinverzorgers, frigo's, terrasmateriaal. Ook het zomerterras is volledig vernield."





Over de precieze omvang van de schade wil de voorzitter nog geen uitspraken doen, omdat pas later zal blijken hoe groot de schade is aan de elektriciteit. De voorzitter trekt zich op aan het feit dat het seizoen ten einde is, en alle schade wellicht hersteld zal zijn tegen de start van het nieuwe seizoen. "Vorig weekend hebben we het seizoen positief afgesloten met een clubweekend. Met een promotie naar 2de provinciale was alles geslaagd dit seizoen, maar dit is nu wel een opdoffer voor heel Wezel-Sport", zegt Geuens.





Opvallend: ook enkele jaren geleden werd KFC Wezel-Sport al het slachtoffer van een opzettelijke brandstichting. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of er een verband is. Het bestuur heeft alleszins geen idee wie er achter de brandstichtingen zou kunnen zitten.





Tweede keer

"Vier jaar geleden hebben we de club overgenomen met een vernieuwd bestuur. We hadden toen een nieuwe grasmaaier gekocht. Twee maanden later is die achter de kantine in brand gestoken. De brandweer vond toen brandversnellers. Ook toen probeerden de daders de inkom in brand te steken, maar dat is toen mislukt."





Na de vorige brandstichting en enkele gevallen van vandalisme en diefstal installeerde de club een alarmsysteem en bewakingscamera's. "De politie onderzoekt de beelden, maar mogelijk is de dader er niet op te zien."





Het clubbestuur prijst zichzelf gelukkig dat de brand snel werd opgemerkt. "In de opslagruimte liggen onder meer foto's en verhalen van 30 à 40 jaar geleden opgeslagen. Gelukkig is dat materiaal grotendeels gespaard gebleven. De foto's zijn wel een beetje nat geworden door de bluswerken, maar ze liggen al te drogen."