Boom valt op elektriciteitsleiding 30 juli 2018

De brandweer is gisterenmiddag omstreeks 11.30 uur moeten uitrukken naar De Rooy nadat er een boom was omgewaaid en op een elektriciteitsleiding was terechtgekomen.





De brandweer kwam ter plaatse om de boom te verwijderen. Het incident zorgde er niet voor dat er inwoners zonder elektriciteit zaten. (WDH)