Boom belandt op woning Wouter Demuynck

10 maart 2019

Aan de Sint-Apollonialaan in Mol is in de loop van de namiddag een boom tegen een woning beland. De felle rukwinden ontwortelden de boom, waardoor een deel van het asfalt ook beschadigd raakte.

De boom kwam ook in elektriciteitskabels terecht. De brandweer kwam ter plaatse om de boom uit de kabels te verwijderen. De schade aan de woning bleef beperkt en er raakte niemand gewond.