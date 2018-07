BMW gestolen 24 juli 2018

Zaterdagochtend rond 8.20 uur werd er melding gemaakt van een diefstal in een woning in de Lariëndijkweg. Inbrekers forceerden een deur en stalen de sleutels van een BMW en laptops. Ze gingen ervandoor met de wagen. Verderop in een bos werden nog enkele laptoptassen gevonden. (WDH)