Binnenspeeltuin lokt... volwassenen 09 april 2018

De sportdienst toverde gisterennamiddag sporthal Den Uyt tijdelijk om in een binnenspeeltuin.





De sporthal zat daarvoor vol met allerhande sport- en speelmateriaal zoals springkussens, ballen, driewielers, glijbaantjes, klimtuigen en blokken. Het warme, zonnige weer was echter een spelbreker. Aangezien het aangenamer vertoeven was op bijvoorbeeld het strand van het Zilvermeer, was bij aanvang van de binnenspeeldag nog geen kind te bespeuren. Peter Knaeps en François Seigers, die elke week iets in de cafetaria komen drinken, vonden dat duidelijk zonde van de moeite van de sportdienst en gingen dan maar zelf met de blokken spelen. (WDH)