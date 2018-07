Bijna 300 schapen grazen op oevers Kanaalplas 14 juli 2018

Nog tot dinsdag grazen zo'n 290 schapen van Kemp vzw, onder begeleiding van een herder en zijn hond, aan de oevers van de Kanaalplas. Zo kan op een natuurlijke manier het heidelandschap behouden blijven. "De schapen eten het gras en de boompjes weg en de heide kan daarvan profiteren", zegt coördinator Maarten D'hondt. "In Mol is de voornaamste doelstelling echter om het uitzicht van de Postelsesteenweg over de Kanaalplas te vrijwaren. De schapen grazen alles kaal zodat het uitzicht voor de fietsers en de automobilisteren mooier wordt."





Kemp vzw heeft 1800 schapen die ze inzetten voor een 25-tal klanten, gaande van gemeentes tot bedrijven. "We staan nu onder meer met een kudde op de Kolonie in Merksplas, in het Prinsenpark in Retie en bij Janssen Pharmaceutica in Geel. Daarbij werken we telkens met een kudde van 250 tot 300 schapen." Na hun 'opdracht' aan de Kanaalplas gaan de schapen drie dagen aan de slag aan het Zilvermeer. (WDH)