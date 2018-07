Bijna 25.000 nieuwe stratenplannen gedrukt 04 juli 2018

Iedere inwoner van Mol ontvangt deze week een officieel stratenplan. In totaal werden 24.458 stratenplannen van Mol gedrukt. "Daarvan worden er 18.368 verdeeld over al de brievenbussen in de gemeente. De rest belandt vooral in handen van de vele bezoekers aan onze toeristische dienst", zegt schepen voor Informatie Hans Schoofs. "Dankzij de adverterende handelaars zijn de stratenplannen gratis." De gemeente waarschuwt wel dat het plan mogelijk niet volledig correct is. "Door de massale hoeveelheid aan gegevens, het continu veranderen van de dingen en de complexiteit van de situatie in de realiteit, sluiten we niet uit dat er mogelijk nog enkele fouten te bespeuren zijn op het plan", aldus nog Schoofs. "Bij elke editie streven we naar een foutloos stratenplan. Daarom roepen we elke inwoner op om foutjes te melden." (JVN)