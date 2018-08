Big Air-glijbaan komt naar Zilvermeer 02 augustus 2018

De gigantische waterglijbaan Big Air van Coca-Cola komt dit weekend naar het Zilvermeer. Bezoekers van het recreatiedomein kunnen zich drie dagen wagen aan de waterglijbaan van 20 meter lang.





"De Coca-Cola Big Air wordt aangedreven door een krachtig systeem dat 150.000 liter water per uur uit het meer op de glijbaan pompt. Als deelnemer start je op 8 meter hoogte, je glijdt naar beneden en een krachtige waterstraal stuwt je 3 tot 4 meter de lucht in, waarna je spectaculair in het water plonst", zegt Molly Verbeeck van Coca-Cola.





De waterglijbaan staat van vrijdag 3 augustus tot en met zondag 5 augustus in het Zilvermeer in Mol. De attractie is gratis, maar deelnemers moeten wel de toegang tot het recreatiedomein betalen. Alleen wie 14 jaar of ouder is, mag zich aan de Big Air wagen. (JVN)