Bewoners Slachthuisstraat en omgeving wonen in 'Gezelligste Buurt' 10 april 2018

02u31 0

De bewoners van de Slachthuisstraat, Eekhoornstraat en Bremdoornstraat in Mol wonen sinds kort in de 'gezelligste buurt'. Hun week kreeg de titel 'Gezelligste buurt 2017' overhandigd en in hun wijk werd een bordje met die titel geplaatst.





Uit de zestig subsidieaanvragen voor wijk- en buurtfeesten die bij de dienst Toerisme in Mol binnen kwamen, trok een onschuldige hand de winnaar. "Jaarlijks ontvangt de dienst toerisme heel wat aanvragen voor een subsidie voor een straat-, wijk- en buurtfeesten. Met deze subsidie wil het gemeentebestuur deze toffe initiatieven graag stimuleren en ondersteunen. Organiseer je met je buren ook zo'n feest? Vraag dan zeker een subsidie aan. Meteen ding je mee naar de titel 'Gezellige buurt 2018'. Elke straat in onze gemeente mag deelnemen", zegt schepen voor sociaal beleid Tomas Sergooris.





(JVN)