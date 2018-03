Bewoners Keirlandse Zillen besparen 7,5% energie 23 maart 2018

03u00 0 Mol Het energieproject dat de Molse Bouwmaatschappij organiseerde in de Keirlandse Zillen en Egelsvennen is afgerond met een gemiddelde besparing van 7,5 % op energie en 2% op gasverbruik.

Met het energieproject 'Spaar mee voor een dikkere portemonnee' streefde de Molse Bouwmaatschappij samen met gemeente en OCMW naar een lager energieverbruik in de sociale woningen van de wijken Keirlandse Zillen en Egelsvennen. Het project om energie te besparen zonder comfortverlies werd met een mooi resultaat afgerond. "De deelnemende gezinnen leverden een enorme inspanning om hun al matig verbruik nog te verminderen. Dit resulteerde in een gemiddelde besparing op elektriciteit van 7,5 % en op gasverbruik van 2 %", zegt schepen voor Milieu Peter Van Rompaey.





Vrijwillige energieambassadeurs gingen aan huis langs om op maat van de bewoners het energiegedrag te bespreken. "Via persoonlijk contact werden tips gegeven over energiezuinig verwarmen, efficiënt verluchten, verbruik van elektriciteit en warm water en ook de meterstanden werden genoteerd", besluit Van Rompaey. "Daarnaast voorzag Ecolife twee vormingsmomenten passend bij de behoeften van de deelnemers. Want bewustmaking vormt een eerste stap in gedragsverandering." (JVN)