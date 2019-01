Betere kankerbehandelingen in Kempense ziekenhuizen Kristof Baelus

09 januari 2019

16u43 0 Mol Da artsen van de vier Kempense ziekenhuizen in Mol, Turnhout, Geel en Herentals bundelen hun expertise op niveau van de patiënt in Ziekenhuisnetwerk Kempen vzw. Hierdoor kunnen ze de beste zorg verlenen op gebied van oncologie, hematologie en radiotherapie.

Het Netwerk Oncologie Kempen heeft als doel om de kwaliteit en het comfort van de oncologische patiënt in de Kempen te versterken. Met deze regionale verankering streeft het Netwerk Oncologie Kempen er naar om zoveel mogelijk patiënten voor radiotherapie te behandelen. “Deze samenwerking moet leiden tot een betere zorg- en levenskwaliteit voor patiënten met kanker tijdens de toch wel heel ingrijpende behandelingen”, zegt dr. De Samblanx van Geel. “Natuurlijk sluit deze samenwerking niet uit dat er in uitzonderlijke gevallen waar het nodig is, er verwezen wordt naar een universitair centrum voor bepaalde delen van de behandeling. De patiënt komt natuurlijk altijd op de eerste plaats.”

De Kempense artsen over de verschillende ziekenhuizen zullen hun kennis ook uitbouwen en overdragen aan andere medewerkers zoals verpleegkundigen en huisartsen. De samenwerking zet zich eveneens verder in de twee borstklinieken, die reeds geclusterd waren in de ziekenhuizen van Herentals-Turnhout en Geel-Mol.

Er wordt daarnaast verder gebouwd aan de bestaande afspraken waarbij meer gespecialiseerde infrastructuur optimaal wordt gebuikt. “Bijvoorbeeld acute leukemie wordt geconcentreerd in het ziekenhuis Geel gezien de aanwezigheid van vier steriele kamers. Autologe stamceltransplantatie gebeurt dan weer eerder in het AZ Turnhout”, zegt dr. Meyskens van het AZ Turnhout. Deze manier van werken laat toe om binnen de Kempen verdere specialisatie uit te bouwen, vlakbij de patiënt maar met oog voor een efficiënt gebruik van middelen.

Vijf jaar geleden werd Stefanie als 26-jarige vrouw getroffen door kanker. Gezien de complexiteit van haar aandoening werd ze behandeld in een universitair centrum. Na haar behandeling stond ze voor een tweede uitdaging die net zo groot was. “Vanuit het universitair centrum hebben ze me aangeraden me ook te binden aan een ziekenhuis uit mijn omgeving, voor de nabehandeling. Dan start het pas, met de keuze van het ziekenhuis. Nu is dit niet meer nodig want patiënten die nu voor deze keuze staan weten zeker dat ze in elk van deze vier ziekenhuizen de beste zorg kunnen krijgen dankzij hun samenwerking,” zegt Stefanie. De uitbouw van het oncologisch centrum in de nabijheid is een grote meerwaarde.”

Momenteel zijn er geen plannen om het centrum te centraliseren in plaats van het te verspreiden over deze vier ziekenhuizen. Voor zo’n groot aantal inwoners zou dit alvast geen betere oplossing zijn, ook de patiënten zijn hiervoor geen vragende partij. Voor de kleinere delen van hun nabehandeling kunnen ze zo terecht in het dichtstbijzijnde ziekenhuis.