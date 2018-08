Bestuurder zwaargewond na klap tegen boom 21 augustus 2018

Op de Kiezelweg in Mol is maandagavond een autobestuurder zwaargewond geraakt. Het ongeval gebeurde omstreeks 19.45 uur ter hoogte van de gemeentegrens met Lommel. De bestuurder kwam vanuit Lommel en reed richting Mol toen hij in een flauwe bocht van de weg af raakte. De auto botste vervolgens frontaal op een dikke boom. De bestuurder, een dertiger, zat gekneld in de auto. Hij moest door de brandweer worden bevrijd. De hulpdiensten dienden eerst een half uur lang ter plaatse medische zorgen toe. Pas daarna werd het slachtoffer in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstaanders droog de autobestuurder zijn gordel, maar is de airbag van zijn auto niet open gegaan. Mogelijk verklaart dat de zware verwondingen. De Kiezelweg bleef door het ongeval één uur afgesloten voor het autoverkeer. (JVN)