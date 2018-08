Bestuurder gewond na klap tegen boom 14 augustus 2018

02u40 0

Op de Turnhoutsebaan in Mol heeft een bestuurder maandagochtend rond 7 uur de controle over het stuur van zijn wagen verloren. De auto botste tegen een boom langs de kant van de weg, De bestuurder, L.T. (64) uit Dessel, is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. (JVN)