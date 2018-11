Bestelwagen kantelt na aanrijding met betonblok JVN

13 november 2018

19u21

Aan Ginderbuiten in Mol is dinsdagmiddag een bestelwagen op de zijkant beland. Dat gebeurde nadat de bestelwagen in aanrijding kwam met een betonblok langs de kant van de weg. Het betonnen blok sneuvelde bij de aanrijding en werd nadien door de brandweer verwijderd. De 42-jarige bestuurster van de gekantelde bestelwagen geraakte niet op eigen kracht uit haar voertuig. De brandweer ging ter plaatse om de vrouw uit de wagen te bevrijden. Ze liep lichte verwondingen op.