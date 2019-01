Bestelwagen brandt uit op kruispunt JVN

18 januari 2019

Op het kruispunt van de Kiezelweg met de Postelsesteenweg in Mol is vrijdagochtend rond 5 uur een bestelwagen uitgebrand. De vier inzittenden van de bestelwagen merkten plots rook op die van onder de motorkap kwam. Even later stond het motorblok in lichterlaaie. De vier inzittenden konden het voertuig tijdig verlaten en bleven ongedeerd.